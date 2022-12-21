В Тюмени снесли аварийный дом на улице Минской

В Тюмени снесли аварийный дом, жителей расселили. Фото: Тюмень - наш дом

Аварийный дом № 77 на улице Минской в Тюмени снесли. А жителей переселили. Здание 1953 года постройки теперь можно увидеть только на фотографиях.

В многоквартирном двухэтажном доме проживали восемь семей. Две из них, занимавшие площади в муниципальных жилых помещениях по договору соцнайма, переехали в новые квартиры.

От дома на улице Минской ничего не осталось. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени успешно реализуют нацпроект «Жильё и городская среда», в рамках которого утверждена адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья на 2019 – 2023 годы. Эта программа завершается раньше времени: изначально сроком её реализации был 2025 год.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что другой аварийный многоквартирный дом на улице Холодильной в Тюмени тоже снесут, а жителей переселят. Дом на ул. Холодильной, 26 был построен 65 лет назад. Здесь также проживали 8 семей.

Тюмень является лидером по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. До конца 2023 года из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в новое жильё переедут 9,13 тыс. человек.