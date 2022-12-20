Многоквартирный дом на улице Холодильной в Тюмени снесут, а жителей переселят

В Тюмени расселяют жителей старых домов. Фото: Тюмень - наш дом

В администрации города рассказали о реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В рамках проекта тюменцев, проживающих в признанных аварийными домах, переселяют в новые дома.

Многоквартирный дом на ул. Холодильной, 26, готовят к сносу. Жилой дом был построен 65 лет назад.

Восемь семей из этого дома расселили. Шесть семей ранее проживали в квартирах, арендованных по договору социального найма. Теперь они получили новые квартиры.

Тюмень является лидером по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация нацпроекта в регионе идёт с опережением. Окончательный срок исполнения программы – декабрь 2023 года. Ранее сроки переселения были обозначены 2025 годом. За это время должны быть отселены более 6 тысяч человек из 2,5 тысячи жилых помещений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что цены на вторичное жилье в Тюмени достигли рекордных отметок.