В Тюменской области перевыполнен план по расселению из аварийных домов

Тюменцев переселяют из аварийного жилья. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области с начала года расселили из аварийных домов 8,15 тысячи человек. При этом изначально планировалось к концу этого года расселить 7,13 тыс. человек. Годовой план уже превышен на 14%.

Расселение из аварийного жилья стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

– По предложению Фонда содействия реформированию ЖКХ правительство Тюменской области ускорило темпы расселения жилья почти на два года. Нет никаких сомнений, что к концу 2023 года мы выполним программу и все её участники получат новое жильё, – рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда началась в 2019 году. До конца 2023 года из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в новое жильё переедут 9,13 тыс. человек.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что в Тюменской области планируют переселить всех людей из аварийного жилья уже к 2023 году.