В Тюменской области мобилизованные изучают взрывное дело, медицину и навыки стрельбы

Мобилизованные изучают взрывное дело Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Взрывное дело и медицину изучают мобилизованные на тюменском полигоне, чтобы тщательно подготовиться к отправке на службу.

Навыками должны обладать не только саперы Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, бойцы доводят до автоматизма навыки стрельбы и создают фортификационные укрепления.

Навык поможет обезвредить бомбу в случае необходимости Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованные изучают виды боеприпасов, чтобы, в случае необходимости, обезвредить их. По словам инструкторов, этим навыком должны уметь пользоваться абсолютно все военнослужащие. Именно поэтому все бойцы, а не только саперы, осваивают взрывное дело.

Бойцы готовятся к отправке на военную службу Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени проводили мобилизованных на допподготовку в Южный военный округ. Правда, пока мобилизованных тюменцев в зоне боевых действий нет.