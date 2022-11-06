В Тюменской области мобилизованные изучают взрывное дело, медицину и навыки стрельбы

Мобилизованные изучают взрывное дело
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Взрывное дело и медицину изучают мобилизованные на тюменском полигоне, чтобы тщательно подготовиться к отправке на службу.
Навыками должны обладать не только саперы
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Как сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области, бойцы доводят до автоматизма навыки стрельбы и создают фортификационные укрепления.
Навык поможет обезвредить бомбу в случае необходимости
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Мобилизованные изучают виды боеприпасов, чтобы, в случае необходимости, обезвредить их. По словам инструкторов, этим навыком должны уметь пользоваться абсолютно все военнослужащие. Именно поэтому все бойцы, а не только саперы, осваивают взрывное дело.
Бойцы готовятся к отправке на военную службу
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюмени проводили мобилизованных на допподготовку в Южный военный округ. Правда, пока мобилизованных тюменцев в зоне боевых действий нет.