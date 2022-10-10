В Тюмени проводили мобилизованных на допподготовку в Южный военный округ

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В Тюмени торжественно проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных мужчин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, ребятам предстоит пройти дополнительную боевую подготовку на одном из полигонов Южного военного округа.

«Товарищи офицеры! Товарищи прапорщики, сержанты, солдаты! Дорогие земляки! Верим в вас и в Победу»! – написал Александр Моор.

Между тем в местных пабликах мобилизованные поблагодарили губернатора за предоставленное обмундирование.

«Губернатор Александр Моор, от бойцов батальона «Сибирь»: благодарим вас за обмундирование, всё получили! Победа за нами!» – написали мобилизованные в паблике «ЧС Тюмень» на анонимных началах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что семьям мобилизованных тюменцев рассказали, как получить подъемное пособие.