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Общество10 октября 2022 12:53

Семьям мобилизованных тюменцев рассказали, как получить подъемное пособие

Это одна из льгот, предусмотренных государством
Марина Прохорова
Семьям мобилизованных тюменцев рассказали, как получить подъемное пособие

Семьям мобилизованных тюменцев рассказали, как получить подъемное пособие

Фото: Вера Зенина

С тех пор как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, у тюменцев стало возникать большое количество вопросов, в том числе материальных. Один из них – как получить подъемное пособие семьям мобилизованных?

О том, кто и как может на него претендовать, рассказал правительственный портал «Объясняем.рф», где публикуются ответы на самые частые вопросы.

«При переезде к месту несения военной службы в другой населенный пункт или в связи с передислокацией воинской части мобилизованным военнослужащим выплачивается однократное подъемное пособие в размере одного оклада денежного содержания (окладов за звание и должность)», – говорится в сообщении портала.

Подъемное пособие – одна из льгот, на которые может претендовать семья мобилизованного. Например, бесплатный проезд к месту службы, жилищное и медицинское обеспечение, соцзащита членов семей, потерявших кормильца (назначение пенсии) и, собственно, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.