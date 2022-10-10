Семьям мобилизованных тюменцев рассказали, как получить подъемное пособие Фото: Вера Зенина

С тех пор как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, у тюменцев стало возникать большое количество вопросов, в том числе материальных. Один из них – как получить подъемное пособие семьям мобилизованных?

О том, кто и как может на него претендовать, рассказал правительственный портал «Объясняем.рф», где публикуются ответы на самые частые вопросы.

«При переезде к месту несения военной службы в другой населенный пункт или в связи с передислокацией воинской части мобилизованным военнослужащим выплачивается однократное подъемное пособие в размере одного оклада денежного содержания (окладов за звание и должность)», – говорится в сообщении портала.

Подъемное пособие – одна из льгот, на которые может претендовать семья мобилизованного. Например, бесплатный проезд к месту службы, жилищное и медицинское обеспечение, соцзащита членов семей, потерявших кормильца (назначение пенсии) и, собственно, подъемное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи.