Мегатюмень: мобилизованных тюменцев в зоне боевых действий нет Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские мобилизованные пока не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, осваивая навыки ведения боя. Об этом сообщил руководитель тюменского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Валентин Глушко. По его словам, если и есть участники СВО, то только те, кто участвовал в спецоперации раньше объявленной частичной мобилизации.

Мобилизованных тюменцев продолжают готовить к военным действиям на полигонах, расположенных в разных регионах России.

- Чтобы понять, что главное для участника спецоперации нужно понимать, что такое война. Это совершенно другая ситуация, в которой оказывается человек. Там невозможно установить что-то, что отвечает нашему представлению о комфорте, - цитирует Глушко портал «Мегатюмень».

То есть в таких условиях даже кровать нельзя поставить, ведь это чистое поле, траншеи и ячейки для стрельбы. А любое сооружение – цель для артиллерии и для снайпера. По его словам, конкретным пониманием, что такое война, имеют люди с боевым опытом.

- Военные действия — это жесткие реалии, где главное - выполнить боевую задачу и остаться в живых. Бытовая неустроенность - часть военной жизни, к которой должен быть готов тот, кто участвует в СВО, - подчеркнул Валентин Глушко, отметив, что на территории боевых действий нужны, по большому счету, только спальник, белье и теплая одежда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В тюменском отделении «Боевого братства» готовят самые нужные и необходимые вещи для отправки участникам спецоперации.