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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:23

Больше 16 тысяч звонков поступило от тюменцев на горячую линию по частичной мобилизации

Несмотря на завершение частичной мобилизации горячая линия 122 продолжает принимать звонки
Виктория Терина
Больше 16 тысяч звонков поступило от тюменцев на горячую линию по частичной мобилизации

Больше 16 тысяч звонков поступило от тюменцев на горячую линию по частичной мобилизации

Фото: Юлия Кучеренко

С начала частичной мобилизации в Тюменской области на горячую линию 122 поступило больше 16 тысяч звонков от жителей. Тюменцев интересовали вопросы не только, касающиеся частичной мобилизации, но и осеннего призыва. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Сейчас, несмотря на то, что частичная мобилизация в регионе завершена, горячая линия 122 продолжает принимать звонки. Позвонить на горячую линию 122 тюменцы могут ежедневно с 8:00 до 20:00. В сутки операторы обрабатывают больше 350 обращений.

Также тюменцы могут обратиться за психологической помощью по телефону 8-800-201-41-41.