Больше 16 тысяч звонков поступило от тюменцев на горячую линию по частичной мобилизации Фото: Юлия Кучеренко

С начала частичной мобилизации в Тюменской области на горячую линию 122 поступило больше 16 тысяч звонков от жителей. Тюменцев интересовали вопросы не только, касающиеся частичной мобилизации, но и осеннего призыва. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Сейчас, несмотря на то, что частичная мобилизация в регионе завершена, горячая линия 122 продолжает принимать звонки. Позвонить на горячую линию 122 тюменцы могут ежедневно с 8:00 до 20:00. В сутки операторы обрабатывают больше 350 обращений.

Также тюменцы могут обратиться за психологической помощью по телефону 8-800-201-41-41.