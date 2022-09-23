Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии. Фото: Архив "КП"

Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии, которая открыта с сегодняшнего дня, 23 сентября. Ее номер – 122.

Уже сейчас информационный портал местного правительства разъясняет, что для мобилизационных граждан предусмотрены такие же социальные льготы, что и для военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Также стало известно, что для мобилизованных будет организована дополнительная боевая подготовка. Кроме того, в ведомстве уточнили, что студенты не подлежат призыву при частичной мобилизации.