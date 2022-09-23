Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии.
Фото: Архив "КП"
Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии, которая открыта с сегодняшнего дня, 23 сентября. Ее номер – 122.
Уже сейчас информационный портал местного правительства разъясняет, что для мобилизационных граждан предусмотрены такие же социальные льготы, что и для военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Также стало известно, что для мобилизованных будет организована дополнительная боевая подготовка. Кроме того, в ведомстве уточнили, что студенты не подлежат призыву при частичной мобилизации.