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Общество23 сентября 2022 6:55

Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии

Ее номер – 122
Сергей Швецов
Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии.

Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии.

Фото: Архив "КП"

Жители Тюмени могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии, которая открыта с сегодняшнего дня, 23 сентября. Ее номер – 122.

Уже сейчас информационный портал местного правительства разъясняет, что для мобилизационных граждан предусмотрены такие же социальные льготы, что и для военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Также стало известно, что для мобилизованных будет организована дополнительная боевая подготовка. Кроме того, в ведомстве уточнили, что студенты не подлежат призыву при частичной мобилизации.