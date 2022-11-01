В Тюменской области завершены мероприятия по частичной мобилизации. Фото: скриншот с видео

В Тюменской области завершены мероприятия по частичной мобилизации. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.

– Мероприятия завершены 28 октября. Задания в полном объеме выполнены. Часть мобилизованных убыли для выполнения задач в группировку войск, другие совершенствуют навыки на полигоне. Штабы по мобилизации прекращают работу, военкоматы работают в штатном режиме, – отметил он.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области осенью в ряды Вооруженных сил Российской Федерации призовут около 1 600 человек.