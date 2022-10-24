В Тюмени ищут мужчину, который издевался над кошкой в лифте. Фото: Скриншот с видео

В Тюмени ищут мужчину, который издевался над кошкой в лифте. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщил начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по региону Антон Каморников.

– Участковый проводит проверку. В настоящее время полицейский устанавливает личность человека, который фигурировал на видеозаписи, и обстоятельства инцидента. После этого будет дана правовая оценка произошедшему, – сообщил представитель ведомства.

Напомним, что шокирующий случай произошел в одном из домов в областном центре. Здесь мужчина кинул в лифт кошку и стал ее с силой пинать ногами. Бедняге не повезло: живодер живет на высоком этаже, поэтому ее мучения растянулись. Соответствующее видео разошлось по местным группам в социальных сетях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени погибла выкинутая с пятого этажа кошка. Неизвестный избавился от животного в одном из домов на улице Домостроителей.

– По Вере новости печальные. Первый раз сердце остановилось в 5 утра – завели. Второй раз, в 7 утра, не смогли. Сердечко ее не выдержало и остановилось навсегда. Вере больше не больно и не страшно. Ее больше не предадут двуногие, – прокомментировали в приюте «Шанс на жизнь».