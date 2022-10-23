В Тюмени мужчина закинул кошку в лифт и жестоко отпинал ее ногами. Фото: Скриншот с видео

Шокирующий случай произошел в одном из домов в Тюмени. Здесь мужчина кинул в лифт кошку и стал ее с силой пинать ногами. Бедняге не повезло: живодер живет на высоком этаже, поэтому ее мучения растянулись. Соответствующее видео разошлось по местным группам в социальных сетях.

Горожане атаковали соцсети, призывая полицейских наказать по всей строгости закона тюменцы, которому чуждо доброе отношение к братьям нашим меньшим.

«Кошка живая, нет? Какой кошмар! То детей, то животных бьют, убивают. Бедная киса. Чтоб его нашли и посадили!»;

«Бедная кошечка. Я свою даже когда ругаю, когда она проказничает, потом прихожу и глажу ее. А тут прям сердце кровью обливается. Легко же избить того, кто не ответит. Вот чем она заслужила такое?»;

«Это что за жестокость-то такая? Бедное животное – сдачи дать не может, наверное, бездыханное уже. Боже мой, у меня чуть сердце не выскочило от боли», – такие комментарии появляются под видео.

Что в итоге с кошкой, и почему злодей на нее обозлился – пока неизвестно. В пресс-службу управления МВД по Тюменской области послан запрос. Чуть позже стало известно, что инцидент произошел в одном из домов жилого комплекса Ново-Патрушево.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени погибла выкинутая с пятого этажа кошка. Неизвестный избавился от животного в одном из домов на улице Домостроителей.

– По Вере новости печальные. Первый раз сердце остановилось в 5 утра – завели. Второй раз, в 7 утра, не смогли. Сердечко ее не выдержало и остановилось навсегда. Вере больше не больно и не страшно. Ее больше не предадут двуногие, – прокомментировали в приюте «Шанс на жизнь».