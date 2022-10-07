«Сердечко не выдержало». В Тюмени погибла выкинутая с пятого этажа кошка

В Тюмени от холода и переломов погибла выкинутая с пятого этажа кошка. Фото: Скриншот с видео

В Тюмени погибла выкинутая с пятого этажа кошка. Неизвестный избавился от животного в одном из домов на улице Домостроителей.

– По Вере новости печальные. Первый раз сердце остановилось в 5 утра – завели. Второй раз, в 7 утра, не смогли. Сердечко ее не выдержало и остановилось навсегда. Вере больше не больно и не страшно. Ее больше не предадут двуногие, – прокомментировали в приюте «Шанс на жизнь».

Очевидцы обнаружили бедняжку накануне, 6 октября, во дворе. Они рассказывают, что у них сердце разрывалось от криков животного: «Дети видели, как выбросили. А другие молча ходили мимо и ничего не хотели замечать. В результате кошка до вечера пролежала на холодной земле без помощи. Очень плачет». Сами волонтеры дали уже погибшей кошке имя Вера.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени из окна на шестом этаже в доме № 167 на улице Московский Тракт выкинули кошку. Сделал это некий мужчина, как утверждают очевидцы происшествия, со смехом.

«Кто-то с 6-го этажа со смехом выкинул кошку из окна! У кошки шок и как минимум сотрясение. Сфотографировать не успела, так как местные ребята увезли её в больницу на осмотр», – рассказала местная жительница в социальных сетях.