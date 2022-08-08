«У нее шок и как минимум сотрясение». В Тюмени из окна на шестом этаже выкинули кошку

В Тюмени из окна на шестом этаже выкинули кошку. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени из окна на шестом этаже в доме № 167 на улице Московский Тракт выкинули кошку. Сделал это некий мужчина, как утверждают очевидцы происшествия, со смехом.

«Кто-то с 6-го этажа со смехом выкинул кошку из окна! У кошки шок и как минимум сотрясение. Сфотографировать не успела, так как местные ребята увезли её в больницу на осмотр», – рассказала местная жительница в социальных сетях.

Женщина убеждена, что такие люди (с повышенной жестокостью) опасны для общества: «Это девиантное поведение и должно быть подвержено лечению в специальных учреждениях». Чуть позже она сообщила в комментариях к посту, что «выбросившим оказался какой-то алкоголик»: «Его (возможно, тоже пьяная) жена кричала с балкона, чтобы его били».

«Надеюсь, кошка к ним не вернётся и ребята оставят её себе или пристроят»; «Больные люди, что сказать! Участковому надо хотя бы сказать, что так поступили с кошкой!» – пишут сочувствующие бедному животному комментаторы.

В итоге, как выяснилось, хвостатой и впрямь помогли. Неравнодушные тюменцы свозили кошку на УЗИ. По словам очевидца, сейчас вопрос стоит в реабилитации животного, также ей необходимо найти новый дом и добрых хозяев.

«Всё же нужно ещё раз свозить в ветеринарку, ибо помощь ей оказали там не до конца. С этим живодером уже провели беседу, после чего он дальше пошёл бухать к своим таким же «хозяевам» кошки. Бить его не стал никто, потому как смысла в этом нет, да и насилием на насилие отвечать не стоит. Место жительства этого персонажа известно. Ответит по заслугам», – сообщил житель областной столицы.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал», писала, что волонтеры губкинского приюта «Доброе сердце» рассказали душераздирающую историю о собаке из Пурпе (отдаленный район города), которая уже год ждет бросивших ее хозяев. Ранее пёс проживал в конуре во дворе частного дома и был вполне доволен жизнью, ведь у него было всё: еда, свежий воздух, крыша над головой и семья, которую он безмерно любил. Но в один миг всё это рухнуло.

– Семья, снимавшая дом в Пурпе, съехала, а пса, который жил у них во дворе, оставила. Позже здание снесли, но собака до сих пор сидит там, охраняет дом, которого нет, и ждет хозяев, – поведала волонтер Галина Фомичева.