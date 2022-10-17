Мужчиной, пристававшим к юной тюменке в машине, оказался таксист. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней. Выяснились некоторые подробности этого криминального инцидента.

– Это таксист по имени Наджимуддин. Ночью 15 октября он в автомобиле совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО до 14 декабря 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в иных насильственных действиях сексуального характера.

Дело было утром 9 октября. Мужчина приехал на вызов к ночному клубу. В авто села 19-летняя девушка, ее надо было отвезти домой. В какой-то момент пассажирка уснула. Парень решил надругаться над девушкой, однако та выбежала из салона, а он скрылся.