В Тюмени таксист пытался изнасиловать уснувшую пассажирку. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в иных насильственных действиях сексуального характера.

Дело было утром 9 октября. Мужчина приехал на вызов к ночному клубу. В авто села 19-летняя девушка, ее надо было отвезти домой. В какой-то момент пассажирка уснула. Парень решил надругаться над девушкой, однако та выбежала из салона, а он скрылся.

– Суд удовлетворил ходатайство сотрудника об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Отметим, что в местной группе в социальной сети «ВКонтакте» накануне появилось такое сообщение от анонима: «8 октября меня изнасиловали. А именно изнасиловал водитель такси. После этого я моментально позвонила в полицию. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем сотрудникам, особенно Сергею. Он оперативно нашел моего обидчика и доставил в отдел».

Горожанка обратилась ко всем девушкам города: «Прошу вас, не пренебрегайте осторожностью. Я точно знаю, что в мире есть миллион девушек, которые решили оставить такие ситуации безнаказанными по тем или иным причинам: стыдно, не хотелось проблем, боялись. То, что такие недалекие люди делают с нами, не должно остаться безнаказанным, таким должно возвращаться всё в двойном объеме».