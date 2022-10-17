В Тюмени в машине мужчина пытался изнасиловать девочку. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи обратились в суд с просьбой арестовать 27-летнего мужчину, которого обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности. Он пытался изнасиловать девочку.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального следственного управления СК по региону, инцидент произошел в полночь 15 октября 2022 года.

– Обвиняемый сидел вместе с несовершеннолетней в машине. Применяя насилие, он совершил с ней иные действия сексуального характера. После преступления скрылся в неизвестном направлении, – сообщили подробности в ведомстве, добавив, что злодея удалось задержать оперативно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в иных насильственных действиях сексуального характера.

Дело было утром 9 октября. Мужчина приехал на вызов к ночному клубу. В авто села 19-летняя девушка, ее надо было отвезти домой. В какой-то момент пассажирка уснула. Парень решил надругаться над девушкой, однако та выбежала из салона, а он скрылся.

На днях эта самая девушка обратилась к горожанкам в социальных сетях: «Прошу вас, не пренебрегайте осторожностью. Я точно знаю, что в мире есть миллион девушек, которые решили оставить такие ситуации безнаказанными по тем или иным причинам: стыдно, не хотелось проблем, боялись. То, что такие недалекие люди делают с нами, не должно остаться безнаказанным, таким должно возвращаться всё в двойном объеме».