В Тюмени аферисты впаривают курсы для блогеров от Яны Добровольской. Фото - соцсети героя публикации.

В Тюмени аферисты впаривают курсы для блогеров от Яны Добровольской. Сама «Мисс Россия – 2016» утверждает, что ничем таким не занимается.

«Ребята, срочно! Я не пишу в телеге никому, не провожу никакие марафоны! Это мошенники!», – написала в своем телеграмм-канале «Мисс Тюмень – 2015».

Девушка разместила скриншот переписки с мошенниками своих знакомых. На нем видно, что злоумышленники от ее имени предлагают поучаствовать в марафоне для продвижения в социальных сетях за деньги.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что победительница регионального конкурса красоты «Мисс Тюмень – 2015» и национального конкурса «Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская порадовала своих подписчиков горячим фото. Тюменская модель снялась для рекламы Первого канала, в котором активно зазывает туристов в родной регион.

Также стало известно, что в Тюмени мошенники украли у мужчины 1,6 млн рублей. Алчный горожанин, которому злоумышленники пообещали высокий доход, сам перевел накопления на чужие банковские счета.

– Неизвестный позвонил ему на сотовый телефон и сообщил, что является представителем инвестиционной компании. Обещал получение высокой прибыли, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.