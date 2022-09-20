Мошенники пообещали жителю Тюмени высокий доход и украли 1,6 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мошенники украли у мужчины 1,6 млн рублей. Алчный горожанин, которому злоумышленники пообещали высокий доход, сам перевел накопления на чужие банковские счета.

– Неизвестный позвонил ему на сотовый телефон и сообщил, что является представителем инвестиционной компании. Обещал получение высокой прибыли, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Это не единственный пострадавший в областной столице мужчина. Другого жителя города аферисты развели на 1,2 млн рублей. Ему тоже позвонили на мобильник и сказали, что это из Банка России. Мошенник сообщил, что кто-то хочет списать деньги с банковской карты тюменца. Тот перечислил средства на «безопасный» счет.

За минувшую неделю (с 12 по 18 сентября 2022 года) от рук телефонных и интернет мошенников пострадали 99 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 13 млн рублей.

Сотрудники прокуратуры отмечают, что мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, сроки ограничены. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки!