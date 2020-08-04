2020-08-04T16:35:11+03:00
Общество

«Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская в купальнике зовёт гостей в Тюменскую область

Рекламу с тюменской красоткой крутят на Первом канале [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Мисс Россия 2016» Яна Добровольская в купальнике зовёт гостей в Тюменскую область«Мисс Россия 2016» Яна Добровольская в купальнике зовёт гостей в Тюменскую областьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Победительница регионального конкурса красоты «Мисс Тюмень – 2015» и национального конкурса «Мисс Россия – 2016» Яна Добровольская порадовала своих подписчиков горячим фото. Тюменская модель снялась для рекламы Первого канала, в котором активно зазывает туристов в родной регион.

– Я вернулась, и сразу с крутыми новостями! Мне не впервой появляться в купальнике на всю страну, и теперь меня можно наблюдать на Первом канале во время рекламных пауз! Кто не смотрит телевизор – листайте вправо. Снова представляю Тюменскую область, но на этот раз как прекрасное место для отдыха! Сейчас лучшее время узнавать страну, добро пожаловать! – сообщила в своём «Инстаграме» Яна.

Горячие источники Тюмени. Насладись отдыхом.Вам нужен этот незабываемый отдых на горячих источниках Тюмени

Съемки ролика проходили в рамках проекта Visit Tyumen. На видео, опубликованном в социальных сетях, Яна наслаждается купанием, а зрителям предлагает посетить Тюменскую область и «согреть душу и тело».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что первоначально «Мисс Россия» не считала себя красавицей и даже могла закончить школу с золотой медалью, если бы захотела. Однако потом всё изменилось. Перед конкурсом красоты 18-летняя жительница Тюмени висела на турнике, чтобы достичь заветных 173 сантиметров. Кстати, несколько лет спустя девушка решила проводить личные беседы с девчонками и брать за это пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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