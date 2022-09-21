Жители Тюмени жалуются на горячие батареи, которые невозможно затронуть. Фото: Архив "КП"

Жители Тюмени жалуются на горячие батареи, которые невозможно затронуть. Тепло бы убавить, да вот только в управляющей компании трубку не берут.

«Республики 88, батареи жарят как в минус 30, их не затронуть. Неоднократно звонили в УК, чтобы убавили отопление, они это могут. Реакции никакой, теперь вообще трубки брать перестали! Что за издевательство? Я понимаю, хотите, что бы мы больше заплатили», – пишет в социальных сетях один из местных жителей.

С ним солидарны другие подписчики паблика, где был размещен соответствующий пост: «В квартире пекло. Спать невозможно. Зачем отопление включили без соблюдения температурного режима? Кондер не успевает охлаждать»; «У нас вообще кондер не справляется с такой жарой, батареи – кипяток, рука не терпит. Платим за отопление и за электроэнергию»; «Такое первый раз вижу за все время – сентябрь, включено отопление, окна открыты и работает вентилятор».

В Государственной жилищной инспекции автору обращения ответили, что ему нужно сообщить номер заявки в диспетчерскую службу управляющей организации. В ведомстве проверят отработку ООО «УК «Север» отдельно взятого обращения собственников.

Напомним, что тепло в тюменские дома начало поступать ровно неделю назад, 14 сентября. К слову, в настоящее время температура наружного воздуха составляет 16 градусов выше нулевой отметки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на неделе с 19 по 25 сентября 2022 года будет стоять теплая погода. В один из дней даже станет жарковато. Правда, такая благодать продлится недолго.