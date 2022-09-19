Погода в Тюмени на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года: от плюс 27 до 11 градусов тепла

В Тюмени на неделе с 19 по 25 сентября 2022 года синоптики обещают жаркую погоду. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 19 по 25 сентября 2022 года будет стоять теплая погода. В один из дней даже станет жарковато. Правда, такая благодать продлится недолго.

Так, по прогнозам местных синоптиков, сегодня, 19 сентября, в областной столице ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут 23 градуса выше нулевой отметки. Вторник будет самым жарким днем на этой неделе. Температура наружного воздуха поднимется на 4 отметки на шкале Цельсия и составит 27 градусов со знаком плюс. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью шесть метров в секунду.

На следующий день снова будет стоять жара (+26). Правда, если во вторник солнце разгонит все тучи на небе, то в среду небесному светилу это не удастся сделать – метеорологи прогнозируют переменную облачность.

В четверг, 22 сентября, в областной столице резко похолодает. Ну как похолодает? До 19 градусов тепла – вполне комфортная температура воздуха. А вот в пятницу станет совсем прохладно – всего плюс 11. Да и ночью ожидается всего 2 градуса со знаком плюс. В субботу на небе не будет ни облачка, а в воскресенье тучки все же займут свое место. В выходные дни будет довольно прохладно – плюс 11-12.

Что касается следующей недели, то уже в понедельник на улице немного потеплеет. Так что в сентябре будет стоять комфортная температура для прогулок. Тем более что осадков не ожидается как минимум до 30 сентября.