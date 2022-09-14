Когда дадут отопление в Тюмени: график, адреса

Рассказываем, когда в Тюмени дадут отопление. Фото - УСТЭК.

Рассказываем, когда в Тюмени дадут отопление. Счастливчиками оказались жильцы домов в районах Войновки и Восточного АО до улицы Монтажников – батареи в их квартирах станут теплыми уже сегодня.

Завтра, 15 сентября, тепло подадут в дома Лесобазы и КПД (до ул. Холодильной); 16 сентября обрадуют Зареку и центральную часть города (от ул. Холодильной до ул. Красина); 17 сентября – районы МЖК, с 1-го по 6-й микрорайон, от ул. Монтажников до ул. Мельникайте.

18 сентября отопление получат дома в районах Червишевского, Московского трактов (от ул. Мельникайте до ул. Парковой); 19 сентября – районы «Маяка», Дома Обороны.

– В течение 6 дней, с 14 по 19 сентября, тепловая энергия будет поставлена во все микрорайоны города. Запуск производится только при наличии акта готовности системы отопления и паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, – сообщили в УСТЭК.

На сегодняшний день проведены гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые плановые мероприятия, профилактические работы на котельных, а также ревизия оборудования, капитальные ремонты и реконструкции, отметил технический директор компании Евгений Мурзин.