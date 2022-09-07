Павел Якушев открыл в Тюмени фирму по предоставлению займов. Фото: «КП».

В Тюмени зарегистрировали новую компанию «Инвест-групп». Директором, согласно документации, значится Якушев Павел Владимирович.

Согласно выписке из ЕРГЮЛ, компанию зарегистрировали 2 сентября. Кроме Павла Якушева учредителем заявлен Самкаев Игорь Мирвахисович – Почетный консул Республики Корея в Тюмени. Якушев вложил в уставной капитал 70 тысяч рублей, Самкаев – 30 тысяч.

Компания будет предоставлять клиентам займы и прочие виды кредита, а также различные финансовые услуги и консультации по вопросам коммерческой деятельности.

Напомним, недавно на счетах умерших пациентов психоневрологического интерната в Ялуторовске обнаружили деньги. По этой причине местная прокуратура подала в суд более 20 исков. Сейчас деньги со счетов перечислили в собственность России — около 4 миллионов рублей.

Этим летом предприимчивая тюменка пыталась заработать на доверчивых пенсионерах. Она назвалась гадалкой и пообещала трем женщинам снять с них порчу. Удалось это или нет, сказать трудно, но 300 тысяч рублей пенсионерки лишились.