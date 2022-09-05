В Тюмени женщина дурила пенсионерок, обещая снять порчу, а сама крала деньги и украшения Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено против 45-летней ранее судимой жительницы Кировской области, которую задержали в Заводоуковске. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратились три пенсионерки, с которых обещали снять порчу. Правда, порчу с них не сняли, а сняли лишь 300 тысяч рублей.

После того как оперативники установили обстоятельства преступлений, они выявили их схожий характер. Оказалось, что подозреваемая действовала по одной и той же схеме. Она ездила в Тюмень, подходила к пенсионеркам и разговаривала с ними. Во время разговора злоумышленница пугала пенсионерок, сообщая им о порче, которую на них наложили, и заверяла, что только она может её снять.

Подозреваемая убеждала женщин пригласить её домой, где нужно «провести обряд, чтобы избавить вещи от плохой энергетики». Для «церемонии» женщина просила деньги и золотые украшения, и пенсионерки всё отдавали. Преступница забирала деньги с украшениями и уходила. Только потом женщины понимали, что их обманули.

Теперь фигурантке грозит до 5 лет тюрьмы, сейчас она находится под стражей.