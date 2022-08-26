В Тюменской области на счетах умерших пациентов психинтерната нашли деньги. Фото: архив "КП"

В Тюменской области Ялуторовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства в ялуторовском психоневрологическом интернате. На счетах умерших пациентов нашли деньги.

– На банковских счетах умерших граждан, проживавших в интернате, остались деньги, которые по истечении полугода со дня смерти стали выморочным имуществом. Их должны возвращать в собственность Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В этой связи ведомство направило в суд более 20 исковых заявлений о признании имущества выморочным. Центральный районный суд Тюмени удовлетворил 16 исковых заявлений. Оставшиеся иски находятся на рассмотрении. Таким образом, в собственность России обратили имущество на сумму около 4 млн рублей.