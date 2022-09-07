В Тюмени водитель сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе

Молодой водитель сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени сегодня утром на перекрестке улиц Парфенова и Рижской сбили ребенка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 8-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе сбил «Равон». Очевидец, переходивший дорогу рядом со школьницей, рассказал, что девочка следовала правилам и двигалась на разрешающий сигнал светофора, водитель же поехал на красный. Водитель затормозил, но машина не успела остановиться.

— Водителю 22 года, его стаж за рулем – 3 года. Он пояснил, что начал движение на мигающий желтый, – рассказали в Госавтоинспекции.

Девочка получила травмы лица и головы.

Напомним, недавно в автомобильной аварии под Тюменью погиб подросток: 16-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой. Видео смертельного ДТП появилось в соцсетях.

До этого в городе 28-летний водитель «Форд Фокуса» сбил пожилую женщину. Мужчина проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора. Пенсионерка получила тяжелые травмы таза и перелом ребер. Как выяснилось, у водителя не было прав.