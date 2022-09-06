Видео гибели 16-летнего подростка на мотоцикле, попавшего под колеса «Пежо», появилось в сети Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В интернете опубликовали видео смертельного ДТП, которое произошло 2 сентября в Винзилях Тюменского района. На страшных кадрах видно, что в момент столкновения на улице практически не было освещения, в связи с чем 30-летний водитель «Пежо» не заметил парня и не уступил ему дорогу при повороте на перекрестке.

По данным ГИБДД Тюменской области, в момент ДТП водитель автомобиля был совершенно трезв. В результате аварии подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подписчики сообщества «Винзиляндия», где и опубликовали момент страшного ДТП, возмутились отсутствием уличного освещения в поселке.

Известно, что парень взял мотоцикл у отца, но ездил на нем без водительских прав, так как ему ещё нет 18 лет. В 2022 году молодой человек поступил в техникум, но судьба распорядилась так, что ему не суждено было там поучиться. Прощание с погибшим парнем состоялось сегодня, 6 сентября.