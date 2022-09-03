В тюменском поселке под колесами автомобиля погиб 16-летний подросток. Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Накануне, 2 сентября, в поселке Винзили Тюменского района произошло смертельное ДТП. Вечером, в 22:03, на улице Заводской столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл. Водителю последнего выжить не удалось.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, предварительно, 30-летний автомобилист за рулем «Пежо» на перекрестке не пропустил мотоциклиста.

— Водитель автомобиля был трезв. Он пояснил, что не заметил мотоцикл, — рассказали в Госавтоинспекции.

За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток — в этом году парень стал студентом одного из тюменских техникумов. Водительских прав у мальчика не было, транспортное средство оказалось не зарегистрировано в ГИБДД. По предварительным данным, мотоцикл принадлежит отцу погибшего.

Напомним, недавно специализированная комиссия вынесла вердикт по жуткому ДТП, произошедшему на 97-м километре трассы Тюмень-Омск. Там в аварию попал санитарный автомобиль областной больницы Заводоуковска №12. В него сзади влетел грузовик. Один из врачей, находившихся в машине, скончался.