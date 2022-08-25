Тюменские врачи попали в страшное ДТП, один медик скончался. Фото: Архив "КП"

Страшное ДТП, в котором пострадали работники областной больницы № 12 Заводоуковска, случилось на 97-м километре трассы Тюмень – Омск. Медики, один из которых в результате аварии скончался, ехали из новозаимской участковой больницы.

На трасе шел ремонт, и водитель санитарного автомобиля «Соболь» остановился по знаку дорожных служб. В это время в него сзади влетел грузовик, выкинув машину с дороги в лесополосу.

– Водитель, врач-терапевт и заведующая участковой больницы врач-стоматолог получили тяжелые травмы. Техник-лаборант скончалась от множественных переломов, которые осложнились развитием травматического шока, – рассказали в Государственной инспекции труда Тюменской области.

Комиссия, которая расследовала аварию, квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. Были выявлены нарушения, не связанные с причиной ДТП. Работодателя привлекли к административной ответственности.