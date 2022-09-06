В Тюмени пенсионерка получила переломы ребер и таза после того, как её сбил «Форд Фокус» Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тяжелые травмы таза, ребер и другие ранения получила накануне, 5 сентября 2022 года, 60-летняя жительница Тюмени, которую сбил 28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, молодой человек проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора, сбил женщину и въехал в стоящую маршрутку. Позже выяснилось, что у водителя нет водительских прав.

Пенсионерка получила ранения Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вечером 5 сентября на улице Беляева в областном центре столкнулись «Пежо» и «Опель». По предварительным данным, 25-летняя водитель одной из машин нарушила правила проезда перекрестка. Водительских прав у неё тоже нет.

Обстоятельства ДТП выясняются.