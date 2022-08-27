Мужчина, жестоко избитый девочками-подростками в селе под Тюменью, работал на вокзале Фото: Ольга Крыльцова

Мужчина, жестоко избитый после конфликта с девочками-подростками в селе Вагай, работал на вокзале, сообщает «Мегатюмень».

- Пострадавший работал кассиром в туалете на железнодорожной станции. Он зашел за подростками в комнату, завязался конфликт. Там его и избили, - пишет новостное издание.

Напоминаем, что одну из участниц избиения задержали. Оказывается, она состояла на профилактическом учете в полиции и была единственной из своих подруг, не признавшейся в содеянном.

Напоминаем, что инцидент произошел 20 августа на железнодорожном вокзале населенного пункта. Три девочки-подростка жестоко избили мужчину консервной банкой, после чего он попал в больницу с тяжелыми травмами.