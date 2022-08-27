Задержана одна из участниц жестокого избиения мужчины на вокзале под Тюменью Фото: Ольга Крыльцова

Следственный комитет по Тюменской области сообщил о задержании одной из участниц жестокого избиения мужчины в селе Вагай Омутинского района.

- В настоящее время несовершеннолетняя 2007 года рождения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что инцидент произошел 20 августа на железнодорожном вокзале населенного пункта. Три девочки-подростка жестоко избили мужчину консервной банкой, после чего он попал в больницу с тяжелыми травмами.