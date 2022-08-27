Девочка-подросток, которую задержали за жестокого избиения мужчины на вокзале под Тюменью, состояла на профилактическом учете Фото: Ольга Крыльцова

Появились новые подробности о личности девочки-подростка, которую задержали за жестокое избиение мужчины на железнодорожном вокзале в селе Вагай. Как сообщает «Мегатюмень», она состояла на профилактическом учете.

- Девочка состояла на профилактическом учете в полиции. И, в отличии от своих подруг, она не созналась в содеянном. Скоро суд выберет ей меру пресечения, - пишет новостной портал.

Отметим, что расследование громкого уголовного дела продолжается, им занимаются сотрудники следственного комитета. Кроме того, оно находится на личном контроле прокурора Тюменской области Владислав Московских. Также глава надзорного ведомства поручил прокурору Омутинского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оценку действиям (бездействию) родителей подростков.

Напоминаем, что инцидент произошел 20 августа на железнодорожном вокзале населенного пункта. Три девочки-подростка жестоко избили мужчину консервной банкой, после чего он попал в больницу с тяжелыми травмами.