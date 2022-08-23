В сети опубликовали фото первой пешеходной улицы в Тюмени. Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

В Сети опубликовали фото первой пешеходной улицы в Тюмени – улицы Дзержинского. Там еще идут работы, но некоторым тюменцам уже удалось прогуляться по ней.

«Прогулялись вчера по новой пешеходной улице. Она еще не готова, но там супер! Заборы некоторые поубирали, такой вид открылся! Хочется сказать спасибо инициаторам. Обалденно! На фотках не передать просто», – пишут тюменцы в одной из местных групп в социальных сетях.

Фотографии стали живо обсуждать. Горожане надеются, что здесь не будут ездить самокатчики – ведь от них уже так устали те, кто выбрал для прогулок Затюменский экопарк. Также местные жители не хотят видеть на пешеходной улице лошадей и пони. Эта тема – одна из самых актуальных в городе. Дело в том, что тюменцы недовольны, что после лошадей остаются отходы, да и, вообще, им жалко животных.

«Туалеты, надеюсь, поставили? А то нелегко придется рядом стоящим домам и кустам», – есть и такие комментарии. Кстати, очень даже резонные.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Фото - "ЧС Тюмень" в ВК.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени потратят 510,1 миллиона рублей из городского бюджета. Местные власти уже определились с подрядчиком, который обязан выполнить все работы до 31 октября 2023 года.

Превращать улицу Дзержинского с двухсторонним движением в чисто пешеходную будет ООО «Региональные строительные технологии». Сотрудникам компании предстоит здесь разместить арт-объект, детскую игровую зону с горками и качелями со светодиодной подсветкой. Здесь же появится и велопарковка вместе с прогулочной зоной. Из проектно-сметной документации известно, что планируется озеленение территории: тут высадят липы, яблони, березы и ели.