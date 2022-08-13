Жители Тюмени требуют убрать из проката у экопарка электробайки: «Очень страшно гулять»

В Тюмени жители просят власти запретить электробайки в экопарке. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жительница Тюмени требует убрать из проката у экопарка электробайки. По ее словам, с детьми там стало просто невозможно гулять из-за той опасности, которую представляют собой этот транспорт. С ней согласились и другие, кого тоже не устраивает такой расклад.

«Прошу обратить внимания на парки и скверы, где выдают в прокат и катаются по велосипедным дорожкам электробайки (с виду как мотоцикл). Гуляла с детьми в парке: летят дети на них по пешеходной дорожке, объезжая велосипедистов, сигналят – дети, которые на велосипедах, теряются, съезжая в траву. Идем дальше – уже более взрослые тоже едут очень быстро. Очень страшно гулять, где ездит такой транспорт. Если на таком байке сбить человека, а тем более ребёнка – это будет ужас», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

А вот что думают по этому поводу другие тюменцы, которые также поделились своими мнениями в комментариях к посту: «Такой транспорт не для езды внутри парков. Тоже опасаюсь гулять с детьми около таких "развлечений"»; «С этим что-то надо делать, Это просто в какое-то бедствие превратились на тротуарах. Идешь по тротуару, сзади на большой скорости, лавируя между людьми, едут электросамокатчики. Не дай бог, ты, не видя их, сделаешь шаг в сторону, – сразу собьют»; «Гуляю с семьей, с коляской, чувствуешь себя не спокойно, когда ездит вокруг различный транспорт, да ещё по пешеходным дорожкам».

Однако далеко не все видят реальную угрозу в этом виде транспорта. Таким жалобщикам советуют просто не выходить из дома, чтобы не угодить под колеса: «Яжматеря, вы вообще с ума посходили! Скоро вы будите требовать, чтобы мы все сидели дома, пока вы с детьми гуляете!».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени с Цветного бульвара и из Затюменского экопарка, а также с территории у дома № 1 на улице Барнаульской убрали электросамокаты и электромобили. Дело в том, что транспорт был размещен там самовольно.

– Демонтированные объекты перемещены на место временного хранения по адресу: ул. Щербакова, 119. По вопросу возврата правообладатели в течение трех месяцев со дня перемещения сезонных аттракционов на место хранения могут обратиться в муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительного планирования» по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 119 либо по телефону 510-073, – сообщили в ведомстве.