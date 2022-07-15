В Тюмени с Цветного бульвара и из экопарка убрали электросамокаты

В Тюмени с Цветного бульвара и экопарка убрали электросамокаты. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени с Цветного бульвара и из Затюменского экопарка, а также с территории у дома № 1 на улице Барнаульской убрали электросамокаты и электромобили. Дело в том, что транспорт был размещен там самовольно.

– Демонтированные объекты перемещены на место временного хранения по адресу: ул. Щербакова, 119. По вопросу возврата правообладатели в течение трех месяцев со дня перемещения сезонных аттракционов на место хранения могут обратиться в муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительного планирования» по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 119 либо по телефону 510-073, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей. Например, электросамокаты опасны тем, что ребенок не успевает затормозить перед препятствием и получает травму лица.