В Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей. Например, электросамокаты опасны тем, что ребенок не успевает затормозить перед препятствием и получает травму лица.

– Из-за возрастных особенностей – незрелостью ткани мозга и незавершенным окостенением черепных костей – у маленьких детей в ряде случаев клиника черепно-мозговой травмы развивается постепенно, на первых порах симптомы могут и вовсе отсутствовать, – отметил врач-нейрохирург ОКБ №2 Дмитрий Плющенко.

Врачи призывают родителей внимательнее относиться к травмам, полученным детьми, особенно, когда удар приходится на голову. Должны насторожить вялость, тошнота, рвота, головная боль, помрачнение или потеря сознания, а также повышенная чувствительность к раздражителям, передает «АиФ - Западная Сибирь».