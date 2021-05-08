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Здоровье8 мая 2021 7:09

В Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей

Даже если кажется, что видимых повреждений и нарушений нет, нужно быть бдительнее
Сергей Швецов
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В Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей.

В Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени врачи советуют родителям внимательнее относиться к травмам детей. Например, электросамокаты опасны тем, что ребенок не успевает затормозить перед препятствием и получает травму лица.

– Из-за возрастных особенностей – незрелостью ткани мозга и незавершенным окостенением черепных костей – у маленьких детей в ряде случаев клиника черепно-мозговой травмы развивается постепенно, на первых порах симптомы могут и вовсе отсутствовать, – отметил врач-нейрохирург ОКБ №2 Дмитрий Плющенко.

Врачи призывают родителей внимательнее относиться к травмам, полученным детьми, особенно, когда удар приходится на голову. Должны насторожить вялость, тошнота, рвота, головная боль, помрачнение или потеря сознания, а также повышенная чувствительность к раздражителям, передает «АиФ - Западная Сибирь».

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