В тюменском Ново-Антипино построили детский сад с соляной комнатой. Фото - Сергей Елесин.

В тюменском Ново-Антипино построили детский сад с соляной комнатой. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В настоящее время тут вовсю кипит подготовительная работа к приему детишек. Образовательное учреждение комплектуют оборудованием и мебелью, завозится техника для прачечных. А вот горячий цех уже готов.

– Тут будет 14 групп. Воспитанники почти все из ближайших домов. Будут ребята и из посёлков по Старотобольскому тракту. Штат уже набран – 29 педагогов. В сентябре планируем открытие, – сообщила управляющая детским садом Юлия Коростылева.

Отметим, что в Тюменской области открывается не менее 10 важных социальных объектов. Так, например, в 2022 году две школы уже приняли ребят – это школа в районе сквера Комсомольский и в деревне Хмелева Тобольского района.

А в сентябре двери откроет школа в поселке Богандинский. Кроме того, к концу года достроят два детских сада, бассейн, две поликлиники и центр культуры в Гусево Тюменского района.