В четырех районах Тюмени построят школы. Фото: Вадим Бегун

В четырех районах Тюмени – на Мысу, в Антипино, Ямальском-1 и на Мелиораторов – построят школы. Объекты введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

Все соглашения правительство региона заключило с ООО «Прошкола». Компания возведет учебные заведения, рассчитанные на 1200 и 1101 место.

Пятиэтажная школа за 693 млн рублей на Мысу появится в границах улиц Судоремонтной – Кулибина – Ермака – Макарова. В Антипино (на улице Изумрудной) школа будет рассчитана на 1 101 место. Сумма капитального гранта составит более 635 млн рублей.

Школы в Ямальском-1 и на Мелиораторов будут по проекту похожими на антипинскую. Первый объект построят в пределах улиц Федюнинского – Мельникайте – Широтной (сумма гранта составит 635 990 600 рублей). Второй построят в границах улиц Ненецкой и Ишимской.

Строительство школ будет профинансировано из бюджета Тюменской области. Все объекты должны быть построены не позднее 31 декабря 2024 года.