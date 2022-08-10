Инфоцентр: «Все 464 ребенка с сахарным диабетом в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы»

Тюменских детей-диабетиков обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы. Фото: Архив "КП"

Все 464 ребенка с сахарным диабетом в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такое заявление сделал информационный центр правительства региона.

– Средства выделили из областного бюджета. Закуплены НМГ в соответствии с потребностью. Датчики и сенсоры для мониторинга глюкозы выдают по врачебному назначению, – уточнили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что детей, страдающих сахарным диабетом, обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжение о предоставлении более 100 миллионов рублей из областного бюджета на покупку приборов подписал губернатор Тюменской области по итогам очередного онлайн-заседания регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, системы непрерывного мониторинга глюкозы в регионе нужны 577 детям. При этом 180 ребятишек из их числа получают инсулинотерапию при помощи помп, имеющих такие же системы.