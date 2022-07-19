В Тюмени загорелась конструкция с экраном, где крутят рекламу. Фото - "Тюмень | Регион - 72" в ВК.

В Тюмени загорелась конструкция с экраном, где крутят рекламу. Объект находится на перекрестке улиц Широтной и Олимпийской.

Фотографией с места событий поделился в социальных сетях очевидец. Пока не известно, из-за чего вспыхнул огонь – возможно, замкнуло проводку.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени земельный участок, на котором стоял сгоревший на улице Камчатской дом № 93, изъяли для муниципальных нужд (в целях комплексного развития территории жилой застройки). Об этом сообщают специалисты департамента земельных отношений и градостроительства.

Напомним, что страшный пожар в вышеуказанном доме площадью 800 квадратных метров произошел ровно неделю назад – 12 июля. Спасатели эвакуировали из здания четверых человек, жертв не было. Очевидцы рассказывали, что люди прыгали из окон, благо что дом двухэтажный.