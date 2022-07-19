В Тюмени земельный участок, на котором стоял сгоревший на Лесобазе дом, изъяли для муниципальных нужд. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени земельный участок, на котором стоял сгоревший на улице Камчатской дом № 93, изъяли для муниципальных нужд (в целях комплексного развития территории жилой застройки). Об этом сообщают специалисты департамента земельных отношений и градостроительства.

Напомним, что страшный пожар в вышеуказанном доме площадью 800 квадратных метров произошел ровно неделю назад – 12 июля. Спасатели эвакуировали из здания четверых человек, жертв не было. Очевидцы рассказывали, что люди прыгали из окон, благо что дом двухэтажный.

После пожара дом признали зоной вероятной ЧС. По итогу заседания в городской мэрии решили, что конструкции дома могут обрушиться в любой момент. Для предотвращения возможных несчастных случаев дом оградят по всему периметру, исключая доступ к нему людей. Будет обеспечена охрана общественного порядка. Спасатели обеспечат безопасность жильцов, которые будут выносить имущество.