В Тюмени горит двухэтажный жилой дом по улице Камчатской

Фото представлено КП Фото: Вадим Бегун

Не успела Тюмень отойти от дневного пожара в Восточной части (горело крупное административное здание), как вечером город потрясло еще одно происшествие. На этот огонь охватил двухэтажный жилой дом №93 по ул. Камчатская площадью 800 кв. м. (район Лесобазы).

- Сообщение о пожаре поступило 12 июля в 21:10. В нем говорилось, что горит крыша дома размерами 50х20 метров. На данный момент эвакуировано четыре человека. На месте работают сотрудники и техника 32-го пожарно- спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Фото представлено КП

Сейчас на месте происшествия находится корреспондент "Комсомолки", сообщающий последнюю информацию.

На данный момент пожарные продолжают тушить пламя. Однако, судя по кадрам, оно уже серьезно распространилось на территории деревянного строения, поэтому на борьбу со стихией уйдет немало времени.

Сейчас люди стоят около горящих домов, наблюдая за спасателями. Последние говорят им отойти на безопасное расстояние и не мешать работать, но зеваки не особо слушают пожарных и продолжают глазеть на пламя.

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По предварительным данным, в пожаре есть пострадавшие - это ребенок и пожилые люди, которых вынесли из горящих домов. Данную информацию сообщили очевидцы.

"Комсомольская правда - Тюмень" продолжает следить за развитием событий.