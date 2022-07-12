В восточной части Тюмени бушует серьезный пожар в административном здании. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В восточной части Тюмени бушует серьезный пожар в административном здании. На место отправлены десятки пожарных, которые борются с огнем.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в здании по адресу: улица 30 лет Победы, 103 поступило в 9.33 по местному времени. На его ликвидацию тут же привлекли более десятка единиц основной и специальной пожарной техники.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

– Здание размерами 30 на 50 метров, двухэтажное. Пожар на крыше. В настоящее время устанавливается предварительная площадь пожара. На месте продолжается работа по его ликвидации, – поделились информацией в ведомстве.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

По данным сервиса 2Гис, сейчас у здания, которое находится у сквера Тополиный, сильно затруднено движение. Большая пробка образовалась от улицы Монтажников до развязки на улице Пермякова.

По сведениям источника, здание принадлежит строительной фирме «Стройпроекттехнология». Дым виден издалека. Жители Восточного административного округа сообщают, что в воздухе чувствуется стойкий запах гари.

Причина пожара пока не известна, это предстоит выяснить дознавателям. Их запустят внутрь, как только спасатели справятся с огнем. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет.

11.11

Пожарным удалось локализовать серьезное возгорание на крыше. Сейчас на месте работают два звена газодымозащитной службы. Из соседнего здания было эвакуировано 35 человек.