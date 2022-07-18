В Голышмановском городском округе до 1 сентября 2022 года отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

Поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Голышмановском городском округе до 1 сентября 2022года отремонтируют медведевский фельдшерско-акушерский пункт. Поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги личного приема граждан. Этот ФАП обслуживает 606 сельских жителей (в их числе 157 детей, 153 пенсионера и 53 инвалида) и оснащен необходимым оборудованием.

Правда, по словам жительницы с. Медведево Галины Никифоровой, в здании, где находится ФАП, нет даже централизованного водоснабжения. Глава региона заверил Галину Георгиевну, что строители отремонтируют ФАП и снаружи, и внутри, смонтируют водопровод, канализацию и обновят электрику.

Отремонтируют классы и в неволинской общеобразовательной школе Ишимского района. Для работы купят новое оборудование. А в деревне Ванькова Ишимского района отремонтируют автодорогу на ул. Дорожной и благоустроят двор двух многоквартирных домов на ул. Знаменского в Тобольске.

Напомним, что в Тюменской области личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах власти возобновлен с 3 марта 2022 года. В 2019 году Александр Моор тоже проводит личный прием граждан. По его итогам он дал поручения устранить проблемы, с которыми к нему обратились жители региона (а их несколько).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на телепередаче «Час с губернатором» Александр Моор рассказал, как будет развиваться первичное звено здравоохранения в Тюменской области. В первую очередь оценят наличие ФАПов и больниц в населенных пунктах, состояние зданий, посмотрят, требуется ли капитальный ремонт зданий. Также оценят состояние дорог, связывающих села и деревни с поликлиниками, с точки зрения возможности проезда транспорта.