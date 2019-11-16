2019-11-16T06:16:27+03:00
Здоровье

В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов

Таким образом планируют привлечь специалистов на работу в сельскую местность
Марина Васильева
Поделиться:
В первую очередь оценят наличие ФАПов и больниц в населенных пунктах.В первую очередь оценят наличие ФАПов и больниц в населенных пунктах.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На телепередаче «Час с губернатором» Александр Моор рассказал, как будет развиваться первичное звено здравоохранения в Тюменской области. В первую очередь оценят наличие ФАПов и больниц в населенных пунктах, состояние зданий, посмотрят, требуется ли капитальный ремонт зданий. Также оценят состояние дорог, связывающих села и деревни с поликлиниками, с точки зрения возможности проезда транспорта.

Одна из проблем ФАПов в малых деревнях в том, что в них нужно привлечь еще специалистов. Медработники, приезжающие на работу в село, сталкиваются с проблемой отсутствия жилья, поэтому в регионе возведение фельдшерско-акушерских пунктов синхронизируется с программой по строительству домой.

- Это в городе можно снять или купить в квартиру, а на селе вариант один – возведение дома. Ведется также и работа по приобретению нового современного медоборудования в действующие в регионе больницы и поликлиники, - сказал губернатор. – Так, за два года было обновлено 45 единиц оборудования, на 2020 год в бюджет заложили покупку еще 34 аппаратов. Из них 11 стационарных рентген-комплексов и 4 компьютерных томографа.

Также переоборудуют радиологический центр, на это выделено 200 млн рублей. Это решит проблему с очередями, сейчас приходится по месяцу ждать своей записи из-за неполадок оборудования, в скором времени эта проблема решится, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019