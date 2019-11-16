В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов

СЕГОДНЯ 06:16 2019-11-16T06:16:27+03:00

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На телепередаче «Час с губернатором» Александр Моор рассказал, как будет развиваться первичное звено здравоохранения в Тюменской области. В первую очередь оценят наличие ФАПов и больниц в населенных пунктах, состояние зданий, посмотрят, требуется ли капитальный ремонт зданий. Также оценят состояние дорог, связывающих села и деревни с поликлиниками, с точки зрения возможности проезда транспорта.

Одна из проблем ФАПов в малых деревнях в том, что в них нужно привлечь еще специалистов. Медработники, приезжающие на работу в село, сталкиваются с проблемой отсутствия жилья, поэтому в регионе возведение фельдшерско-акушерских пунктов синхронизируется с программой по строительству домой.

- Это в городе можно снять или купить в квартиру, а на селе вариант один – возведение дома. Ведется также и работа по приобретению нового современного медоборудования в действующие в регионе больницы и поликлиники, - сказал губернатор. – Так, за два года было обновлено 45 единиц оборудования, на 2020 год в бюджет заложили покупку еще 34 аппаратов. Из них 11 стационарных рентген-комплексов и 4 компьютерных томографа.

Также переоборудуют радиологический центр, на это выделено 200 млн рублей. Это решит проблему с очередями, сейчас приходится по месяцу ждать своей записи из-за неполадок оборудования, в скором времени эта проблема решится, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU