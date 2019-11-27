ТОП-6 поручений Александра Моора по итогам личного приёма жителей Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-27T10:17:11+03:00

Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях

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Губернатор Тюменской области Александр Моор 25 ноября провёл личный приём граждан. Как сообщил глава региона на своих страничках во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», по его итогам он дал поручения устранить проблемы, с которыми к нему обратились жители региона.

1. Решается проблема с отсутствием тротуара по улице Парада Победы в Тюмени. До 31 декабря 2019 года будет разработан проект обустройства, а после составления проектной документации будет определены объёмы и стоимость строительных работ. Тротуар построят до 1 сентября 2020 года.

2. До 31 декабря 2021 года будет реконструирован детский садик по ул. Мельничная, 80 в Тюмени. Проектно-сметная документация капремонта уже разработана, в этом году правительство Тюменской области выделило на него субсидию. В садике отремонтируют кровлю, фасады, внутренние помещения, инженерные сети, а также благоустроят территорию. Обновлённый садик примет на 420 малышей больше, чем обычно.

3. До 31 декабря 2019 года на перекрёстке ул. Опрокиднева и ул. Н. Зелинского в Тюмени установят светофор. Поручение на его установку директору МКУ «Тюменьгортранс» Алексею Саннику дала комиссия по безопасности дорожного движения при администрации города Тюмени.

4. До 31 декабря 2020 года будут построены сети водоснабжения по улице Свердлова в Ялуторовске. Новый 1,5-километровый водопровод закольцуют с городскими сетями водоснабжения. После принятия бюджета определится подрядчик для строительства, водопровод охватит более 190 домов индивидуальной застройки.

5. Для сельского клуба села Борки Тюменского района до 31 декабря 2019 года закупят киноконцертное и световое оборудование, музыкальные инструменты и мебель для Борковского сельского клуба. Сейчас готовится закупочная документация.

6. В селе Шорохово Исетского района в 2020 году начнётся капитальный ремонт детского сада. Заключение о необходимости в капремонте получено в 2019 году, затем была подготовлена проектная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU