В Тюменской области волонтеры нашли в лесу заблудившегося дедушку. Фото - поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области в ВК.

В Тюменской области волонтеры нашли в лесу заблудившегося дедушку. Случай, который, к счастью, закончился благополучно, произошел в селе Велижаны Нижнетавдинского района.

– Пропавший был с телефоном, подключилось направление #ЛесНаСвязи. Специалист прозвонил и узнал, что 80-летний Владимир Яковлевич сам не может выйти из леса, батарея в телефоне разряжена. Были даны инструкции приготовить лежанку, с места не уходить, экономить силы и откликаться, – рассказали волонтеры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Специалист группы «Лес на связи» смог определить примерные координаты местонахождения пенсионера. В итоге его смогли найти.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на днях в Тюмени женщина оставила таксу-инвалида в ветеринарной клинике, когда узнала, что лечение собаки влетит ей в копеечку, а в Ишиме горе-мамаша решилась на еще более отчаянный шаг – она бросила на улице восьмимесячного малыша. К счастью, свидетель семейной драмы, который увидел, как горожанка скрылась в неизвестном направлении, вызвал скорую помощь.