В Тюменской области проиндексируют размер пособий на ребенка на 8,4% Фото: Татьяна Коркина

Размер пособия на ребенка, которое предоставляется раз в квартал нуждающимся семьям Тюменской области, с 1 февраля 2021 проиндексирован на 8,4%. Соответствующее решение о ежегодной индексации регионального пособия принял губернатор региона Александр Моор. С просьбой об индексации регионального пособия к главе Тюменской области обратились жители Тюмени во время прямой линии 21 декабря 2021.

Индексация коснется, в том числе, доплаты к пособию для детей 1-2-х лет специальными молочными продуктами. Размер пособия и доплаты к нему будут увеличиваться на коэффициент, который определяет правительство России. Так как пособие за февраль 2021 уже перечислили, перерасчет по итогам индексации поступит с очередной выплатой. Родителям никуда обращаться не нужно: индексация пройдет автоматически, без заполнения заявлений.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», пособие в Тюменской области предоставляется на почти 48 тысяч детей. На эти цели в региональном бюджете на 2022 год предусмотрено 310 млн рублей. По словам губернатора Александра Моора, детское пособие – одна из мер поддержки семей с детьми, которые реализуются в регионе.

- Правительство Тюменской области продолжает активную работу по инициативам и предложениям, которые жители региона высказали, общаясь с губернатором во время прямой линии, - заключил Александр Моор.

Напомним, в 2020 году Президентом России ввел меры поддержки семей в виде пособия на детей от 3 до 7 лет. В Тюменской области выплаты получили около 30 тысяч человек.